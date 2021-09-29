«الزراعة» تكشف تفاصيل خطتها لمكافحة النمل الأبيض في المحافظات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن خطتها لمكافحة النمل الأبيض في المحافظات، وأعدت لجنة المبيدات بوزارة الزراعة تقريرًا فنيًا عن خطة مكافحة النمل الأبيض، باستخدام المبيدات المعتمدة رسميا.

- المبيدات الموصى بها لمكافحة النمل الأبيض

وأوضح التقرير أن المبيدات الموصى بها تشمل استخدام مبيدات «كلورزان 48% EC» «كلوربيريفوس»، بمعدل 2%، «20 سنتيمتر مكعب- لتر ماء»، ومبيد «بيريبان إيه 48% EC» «كلوربيريفوس» بمعدل 2% «20 سنتيمتر مكعب- لتر ماء»، مشيرا إلى أن النمل الأبيض التحت أرضى هو من الأنواع الخطرة جدا، حيث تعيش مرتبطة بالتربة ارتباطاً وثيقاً ويتراوح عدد أفراد المستعمرة من 50 ألف إلى بضعة ملايين وتهاجم أى مادة سليلوزية أو مشتقاتها فوق سطح الأرض أو خلالها.

وحدد تقرير وزارة الزراعة أنواع النمل الأبيض الأخرى، وهي النمل الأبيض الفوق أرضى، وهو من أنواع النمل الأبيض التى تعيش وتهاجم الأخشاب الجافة سواء الخام أو المصنعة أو الأشجار بعد جفافها، وتتميز ببعض خواص ناخرات الأخشاب «الخنافس الساحقة للخشب»، ويتراوح تعداد الأفراد فى مستعمراتها بين 100- 300 وليس لها علاقة بالتربة.

- طرق العلاج للأماكن التى ينتشر بها النمل الأبيض

وأشار التقرير إلى أن طريقة العلاج للأماكن التى ينتشر بها النمل الأبيض من خلال 8 إجراءات علاجية، تشمل أن يتم تحضير مستحضر من المبيد المذكور بمعدل 20 سنتيمترا مكعبا لكل لتر ماء، وفى المنازل والمنشآت المصابة يتم عمل خندق تحت جدران المبنى تماماً وحول المبنى بعمق 30 سنتيمترا، وعرض 30 سنتيمترا، ويجب أن تتصل بداية الخندق بنهايته ثم يعامل كل متر طولى بـ4 لترات من مستحضر المبيد المخفف.

كما تشمل آليات المكافحة أن يتم عمل «حفر» بقطر 30 سنتيمترا، وبنفس العمق على مسافات متر واحد بين كل منها فى المنازل ذات الأرضية الترابية، ومعالجة الأخشاب المستخدمة للشبابيك أو الأبواب بمستحضر المبيد المذاب فى الكيروسين بمعدل 1% قبل تركيبها.

وشدد التقرير الفنى على أنه يمكن الاتصال بالمتخصصين فى مكافحة النمل الأبيض بمديريات الزراعة للإشراف على عمليات المكافحة، وأن يتم تكسير الأنابيب الطينية من على الحوائط والأشجار، وعمل خندق مثل السابق حول الأشجار ضد الحشرة على أن يكون حول الشجرة، وبعيداً عن الجذع بحوالى 50 سنتيمترا، مشيرا إلى أهمية عمل طبالى من الخشب المعامل بالمبيدات لتخزين المواد والحبوب الغذائية فى الشون والمخازن.

ووفقا للتقرير الفنى يعيش النمل الأبيض معيشة اجتماعية فى شكل مستعمرات وهى تختلف عن النمل العادى فى كثير من الأمور وتهاجم الحشرة المواد السليلوزية فى كافة أشكالها حيث تهاجم الأوراق، الأقمشة، المفروشات، الأبسطة والموكيت المحتوى على مخلوط قطنى بل قد شوهدت حافرة لأنفاق معيّشة فى الأسفنج الصناعى المستخدم فى حشو الأثاث وتسبب الحشرة خسائر كبيرة بل وحوادث انهيارات لبعض البيوت التى تعتمد على الأخشاب في دعمها.