البيت الأبيض يجرى اتصالات مع أوبك حول أسعار النفط

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن استمرار الاتصالات مع بلدان منظمة "أوبك" حول أسعار النفط، وبحث جميع السبل المتاحة لمعالجة كلفة الخام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء فرانس برس الفرنسية جاءت تصريحات بساكي بعد أن تجاوز سعر خام برنت الـ80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات.

وأكدت أن واشنطن تواصل العمل مع الشركاء الدوليين بمن فيهم "أوبك" حول أهمية الأسواق التنافسية والتسعير بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم التعافي الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على كافة الجبهات لخفض أسعار النفط، وأضافت: "أؤكد لكم أننا لا نتفاعل مع "أوبك" فحسب، بل ندرس كل الاحتمالات لخفض كلفة النفط".

و في سياق متصل ، ارتفعت التوقعات بأن يزداد الطلب على النفط، فيما دفعت أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستويات منذ سبع سنوات ما انعكس بدوره على سوق النفط.

في الوقت ذاته، تقلّصت مخزونات النفط فيما لم تنجح قرارات زيادة الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة غير المنضوية فيها بما في ذلك روسيا في الحد من ارتفاع أسعار الخام.



وارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بنسبة 0,9% ليصل إلى 80,24 دولاراً، و هو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.



كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0,9 في المئة ليبلغ 76,07 دولاراً للبرميل.



وأفاد جون دريسكول من "جاي تي دي" لخدمات الطاقة "يبدو أن ارتفاع النفط سيتواصل. لا أرى أي دليل بعد على أن الارتفاع بلغ ذروته".



يأتي ذلك في ظل مؤشرات على أن تعافي الاقتصاد العالمي يتباطأ جرّاء مشاكل في سلاسل الإمداد و القلق حيال المتحورة دلتا التي تؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد في بلدان عدة.