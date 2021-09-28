الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تبحث علاقات التعاون الدفاعى والعسكرى مع المغرب

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبل محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشئون الدفاع بمكتبه اليوم الثلاثاء، الفريق أول بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية والوفد المرافق له الذي يزور حاليًا أبوظبي، بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بالبلاد، وعدد من كبار ضباط ومسئولي الوزارة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد الوزير الإماراتي، خلال اللقاء متانة وعمق وتميز العلاقات مع المملكة المغربية القائمة على البعد التاريخي والمصالح الأخوية المتبادلة والشراكات العسكرية والاقتصادية والتنموية، التي تخدم التنمية الشاملة في كلا البلدين، فضلًا عن تعاونهما في القضايا التي تهم المنطقة العربية.

ورحب وزير الدولة الإماراتي لشئون الدفاع، بالمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بتطور مسار العلاقات الأخوية، التي تجمع البلدين، في ظل اهتمام وحرص رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعم جهود المملكة المغربية في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، وسعيهما لتطوير التعاون في المجالات كافة، خاصة في المجال العسكري والدفاعي، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الأخوية مع دولة الإمارات، لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين، معربًا عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم القضايا العربية والمحافظة على أمن واستقرار وهوية المنطقة.

وأشاد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، خلال اللقاء، بالعلاقات بين البلدين ووصفها بالعميقة والمتجذرة، مشيدًا بالأدوار الرائدة والمشرفة التي ظلت تضطلع بها الإمارات في المنطقة والإقليم ودعمها ومساندتها للمملكة المغربية في مختلف المجالات منوها بمبادرات الإمارات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية لدعم جهود المؤسسات في البلدان في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

كما استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، واستعرض معه علاقات التعاون الأخوية القائمة بين الإمارات والمغرب وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين.

الإمارات وزير الدولة الإماراتي للقوات المسلحة الملكية المغربية بلخير الفاروق المغرب

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وائل لطفي

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