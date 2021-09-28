«العمل الدولية» تنشر حوار «الدستور» مع مدير مكتب المنظمة بالقاهرة

نشرت «منظمة العمل الدولية» عبر صفحتها الرسمية لمكتب القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الحوار الذي أجرته جريدة «الدستور» مع إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في النسخة الورقية وموقعها الإلكتروني.

وتطرق الحوار إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية خلال فترة كورونا، حيث أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة «إيريك أوشلان» أن الحكومة نفذت خطة محكمة للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على العمال، موضحا أن الحكومة اتخذت بالفعل بعض التدابير الاحترازية، وهذا بالطبع كان له أثر إيجابي على نمو الاقتصاد في مصر، كما كان له تأثير إيجابي على سوق العمل المصرية.

وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن جهود الحكومة لمحاربة كورونا أثمرت في الحد من الآثار السلبية للوباء، على الرغم من استمرار الجائحة، حتى الآن، مشيرًا إلى أن خطة مصر ساعدتها في تجنب العديد من المخاطر والكوارث التي كانت من الممكن أن تلحق بالاقتصاد المصري.

وكشف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن المنظمة قامت بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والشركاء الاجتماعيين، لتنفيذ حملة توعوية كبيرة على مستوى جميع المحافظات، بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، والأساليب والتعليمات التي يجب الأخذ بها لتجنب الإصابة بالفيروس، مضيفا أن المنظمة أصدرت كتيبات تحوي جميع حقوق العامل خلال ظهور أي أزمة في البلاد.

وعن سوق العمل المصرية، أكد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الحكومة المصرية تتبع سياسات ناجحة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ما أدى لانخفاض معدل البطالة ونمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنفيذ الكثير من المشروعات القومية التي وفرت العديد من فرص العمل، وأثرت بشكل إيجابب على سوق العمل في مصر.

وأضاف أن الحكومة المصرية أصدرت في أواخر عام 2017 قانون المنظمات النقابية، وأبدت اللجنة الفنية بالمنظمة بعض الملاحظات على بعض من مواد القانون، واستجابت الحكومة المصرية لتلك الملاحظات بتغيير بعض من مواد القانون، وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك التعديلات، مشيرًا إلى أن المنظمة على أتم الاستعداد لتقديم أي دعم فني على التشريعات القانونية لتمتثل لمعايير العمل الدولية.