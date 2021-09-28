إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة فى حملة مكبرة ببنى سويف

واصلت محافظة بني سويف جهودها في إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك من خلال تطبيق القانون، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة إزالات، تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بسرعة إزالة التعديات والإشغالات العشوائية على أراضي الدولة بمحيط مدينة بني سويف وتنفيذ قرارات الإزالة مع التشديد على المتابعة المستمرة لمنع تكرارها.

وترأس المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، حملة إزالة تعد على أرض أملاك الدولة بسنور تابع الوحدة المحلية لقرية بياض العرب، حيث تم تنفيذ 15 قرار إزالة على أرض أملاك الدولة بسنور والعلالمة بمساحة 6311م و15 حالة بالمهد على مساحة 20000 م و25 قرار ري وقرار سكة حديد.