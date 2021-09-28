الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 18 ألفًا و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الهند

الهند
الهند

أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 ألفًا و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بالإضافة إلى 179 حالة وفاة.

من جانبه، أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن أكثر من 232.26 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و960549.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:  

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 690449 43033285
الهند 447194 33678786
البرازيل 594443 21351972
المملكة المتحدة 136208 7701715
روسيا 413667 7443149
تركيا 63337 7065439
فرنسا 116537 6995628
إيران 119649 5547990
الأرجنتين 114862 5250402
كولومبيا 126145 4951675

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22142 1996214
36 ‬‬‬‬- المغرب 14199 929699
42 - الأردن 10697 820798
46 - الإمارات 2094 735180
47 ‬- تونس 24794 705474
49 - لبنان 8354 622440

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.  

السلطات الصحية الهندية حالة وفاة كوفيد-19 كورونا كورونا المستجد فيروس كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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