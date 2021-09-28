دراسة أمريكية: انقطاع التنفس أثناء النوم مرتبط بأمراض المناعة الذاتية

توصل باحثون أمريكيون إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم قد يتعرضون لاضطراب في المناعة الذاتية.



وذكرت الدراسة -التي أُجريت في كلية الطب بجامعة جورجيا الأمريكية- أن اضطرابات الجهاز المناعي تنجم عن قلة نشاط الجهاز المناعي أو فرط نشاطه، وتشمل حالات معروفة مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.



ويُعد انقطاع التنفس الانسدادي هو اضطراب يحدث عندما تسترخي عضلات الحلق مؤقتًا، ويضيق مجرى الهواء ويتقطع فيه التنفس مؤقتًا أثناء النوم، ويُعتبر الضغط الإيجابي المستمر لمجرى الهواء العلاج الرئيسي الأمثل لانقطاع التنفس الانسدادي، ويعمل على ضخ الهواء عبر قناع لإبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.



وتشير البيانات إلى أن انقطاع التنفس أثناء النوم يضر بصحة 35% من الأمريكيين، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من اضطرابات المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية.



وفي الدراسة الحالية، نظر الفريق البحثي في أربعة سيتوكينات (بروتينات تشارك في إشارات الخلية) مرتبطة بأمراض المناعة الذاتية، وقاموا بتقييم السيتوكينات في ثلاث مجموعات من البالغين:

المرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي غير المعالج، والمرضى الذين يتلقون العلاج، فضلا عن مجموعة من الأصحاء.



وأظهرت نتائج الدراسة مستويات غير طبيعية من السيتوكينات الأربعة في المرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس النومي غير المعالج، مما يشير إلى أن قلة النوم وعدم كفاية إمدادات الأكسجين قد تؤثر على السيتوكينات.

وفي سياق متصل ،إليك بعض النصائح التي يمكنك الاستفادة منها وفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبي.

ممارسة تمارين التنفس:

يعد التنفس بعمق أسهل الطرق للتعامل مع مشاعرك السيئة قبل أن تؤثر عليك، فالتنفس العميق والبطيء هو ما يجب أن تفعله في هذه المرحلة لمساعدتك على الشعور بمزيد من الاسترخاء والهدوء والذي يمكن أن يساعد في إبعادك عن لمشاعر السلبية.

ممارسة رياضة المشي:

يمكن أن يؤدي المشي إلى زيادة كمية الأكسجين التي تدخل للمخ، حتى 10 دقائق من المشي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في شعورك، والابتعاد عن التفكير في المشاعر السلبية.

الكتابة وتدوين المشاكل:

طريقة أخرى للتغلب على هذه المشاعر السيئة هي كتابتها، حيث يمكن أن يساعدك تدوين كل الأفكار السلبية التي تراودك في التحرر منها، فالتفكير في الكتابة يعد شكل من أشكال العلاج لك حيث يمكنك رؤية أفكارك بوضوح.

ممارسة تمارين اليقظة

في عالم ينغمس فيه الناس كثيرًا في أنفسهم، لا يسعنا إلا أن ننجرف في طريقة تفكير الجميع، فهو أحد الأسباب التي تجعلنا غالبًا نشعر بالاكتئاب لأننا نفكر كثيرًا في أنفسنا وننسى الآخرين.

ويعد ممارسة فن اليقظة إحدى الطرق للتغلب على مشاعرك السيئة لأنها في هذه المرحلة تصبح فيها على دراية بمحيطك وبنفسك.