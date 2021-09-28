الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كاد أن يقتلها..سائق توكتوك يسحل طالبة طب بعد سرقتها بالعمرانية

أنغام طارق
أنغام طارق

شهدت منطقة العمرانية بالجيزة حادثا مأساويا هز أرجائها، حيث تم سحل فتاة عشرينية تدعى أنغام طارق، طالبة بالفرقة الثانية بكلية طب علاج طبيعي، والتي كانت تتجه لإحدى مراكز تنمية مهارات الرسم بمنطقة العمرانية، وخلال ذهابها استقلت "توك توك" لتوصيلها للمركز وخلال توصيلها لاحظت الفتاة العشرينية سير السائق في إحدى الشوارع الجانبية.

 

تقول أنغام: "سألت السواق أكثر من مرة عن سبب عدم سيره بالشوارع الرئيسية وكانت الإجابة من السائق "في الشوارع الرئيسية بياخدوا التكاتك" ولاحظت التفاته المتكرر عليها وعلى هاتفها ما تسبب في  تسلل الخوف داخل الفتاة والتي حرصت على الحديث مع والدتها في الهاتف المحمول لتروي لها ما يحدث معها".

 

أكتمل الموقف المريب من قبل السائق والذي توقف فجاة أثناء سيره بمنطقة نائية وقرر النزول بحجة الكشف على الموتور وخلالها لاحظت الفتاة نظرات السائق لجسدها والتي جعلت الخوف يزداد أكثر بداخلها، ليتوقف السائق في أحد الشوارع الجانبية ليشد الهاتف من الفتاة بيد وباليد الأخرى تهجم عليه بالضرب ما تسبب في سقوطها أسفل عجلات التوك توك؛ إلا أنها كانت متمسكة بالهاتف في يدها لحين أخرج آلة حده ضربها بها إلى أن سقطت أرضًا بجانب التوكتوك ما جعله يتجرد من كافة المشاعر الإنسانية ويدهسها 3 مرات تحت عجلات المركبة وكاد أن يدهس رأسها بعد سرقة الهاتف.

 

ما قام به السائق تسبب في إصابة الفتاة بجروح خطيرة كادت تصل لقطع شريان، وقامت بتركيب مسمار نخاعي بداية من ركبتها وحتى نهاية قدمها اليسرى بجانب حدوث كسر في عظمة الساق اليمنى.

 

وتمكنت النيابة العامة من القبض على المتهم والذي تبين أنه مسجل خطر وسبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سحل فتاة العمرانية طالبة طب علاج طبيعي السائق مهارات الرسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

ننشر أسماء القتلى والمصابين فى حريق منزل كفر الشيخ

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

إزالة 503 تعد على أملاك الدولة خلال تنفيذ الموجة الـ18 بكفر الشيخ

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

كاد أن يقتلها..سائق توكتوك يسحل طالبة طب بعد سرقتها بالعمرانية

مقتل 56 شخصا فى هجوم على قاعدة عسكرية نيجيرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

المهرجان القومى للمسرح

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

محطة تل أبيب

المزيد

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟