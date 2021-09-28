كاد أن يقتلها..سائق توكتوك يسحل طالبة طب بعد سرقتها بالعمرانية

شهدت منطقة العمرانية بالجيزة حادثا مأساويا هز أرجائها، حيث تم سحل فتاة عشرينية تدعى أنغام طارق، طالبة بالفرقة الثانية بكلية طب علاج طبيعي، والتي كانت تتجه لإحدى مراكز تنمية مهارات الرسم بمنطقة العمرانية، وخلال ذهابها استقلت "توك توك" لتوصيلها للمركز وخلال توصيلها لاحظت الفتاة العشرينية سير السائق في إحدى الشوارع الجانبية.

تقول أنغام: "سألت السواق أكثر من مرة عن سبب عدم سيره بالشوارع الرئيسية وكانت الإجابة من السائق "في الشوارع الرئيسية بياخدوا التكاتك" ولاحظت التفاته المتكرر عليها وعلى هاتفها ما تسبب في تسلل الخوف داخل الفتاة والتي حرصت على الحديث مع والدتها في الهاتف المحمول لتروي لها ما يحدث معها".

أكتمل الموقف المريب من قبل السائق والذي توقف فجاة أثناء سيره بمنطقة نائية وقرر النزول بحجة الكشف على الموتور وخلالها لاحظت الفتاة نظرات السائق لجسدها والتي جعلت الخوف يزداد أكثر بداخلها، ليتوقف السائق في أحد الشوارع الجانبية ليشد الهاتف من الفتاة بيد وباليد الأخرى تهجم عليه بالضرب ما تسبب في سقوطها أسفل عجلات التوك توك؛ إلا أنها كانت متمسكة بالهاتف في يدها لحين أخرج آلة حده ضربها بها إلى أن سقطت أرضًا بجانب التوكتوك ما جعله يتجرد من كافة المشاعر الإنسانية ويدهسها 3 مرات تحت عجلات المركبة وكاد أن يدهس رأسها بعد سرقة الهاتف.

ما قام به السائق تسبب في إصابة الفتاة بجروح خطيرة كادت تصل لقطع شريان، وقامت بتركيب مسمار نخاعي بداية من ركبتها وحتى نهاية قدمها اليسرى بجانب حدوث كسر في عظمة الساق اليمنى.

وتمكنت النيابة العامة من القبض على المتهم والذي تبين أنه مسجل خطر وسبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.