الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جولات ميدانية وتطوير قرى حياة كريمة.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الإثنين، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

قام وفد من مسئولي "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة الغربية، وذلك بهدف ربط المحافظة بمنظومة البنية المعلوماتية، وإتاحة خريطة الأساس الخاصة بالمحافظة، وذلك في إطار مواصلة جهود ربط مراكز البنية المعلوماتية المكانية مع وحدات البنية المعلوماتية المكانية الفرعية بالمحافظات.

https://www.dostor.org/3582953

قال الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن الحكومة بصدد إنشاء 333 مجمع خدمات حكومية متكامل فى قرى مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى إتاحة 104 مركز تكنولوجى متنقل لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية فى كل قرى الريف المصرى، وفق منظومة إلكترونية تعتمد على تطوير وتأهيل العنصر البشري وميكنة الخدمات الحكومية.

https://www.dostor.org/3582958


شارك مشروع "رواد 2030"، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب، والمقام تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بهدف إلقاء الضوء على المبادرات الإيجابية المبتكرة من الشباب.

https://www.dostor.org/3583213

شهدت حركة التبادل التجارى بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى نموا بنسبة 25.3%، ليسجل 7.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3583028


أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الإثنين، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2021.  
وحدث جهاز الإحصاء، منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012-2013، وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصناعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

https://www.dostor.org/3583165

 

التخطيط هالة السعيد حياة كريمه جولات ريادة الأعمال الاحصاء صادرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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