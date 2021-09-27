«التخطيط»: إدراج «رواد 2030» على منصة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة

شارك مشروع "رواد 2030"، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب، والمقام تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بهدف إلقاء الضوء على المبادرات الإيجابية المبتكرة من الشباب.

وشارك في المؤتمر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

واستعرضت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع «رواد 2030»، فكرة وأهداف المشروع، موضحة أنه يسعى إلى نشر فكر ريادة الأعمال بين الشباب، كما يوفر لهم مجموعة من البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن إطلاق عدد من حملات توعية، وإقامة والمشاركة في عدد من حاضنات الأعمال، لمساعدة الشباب في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأوضحت «خليل» أن مشروع «رواد 2030» يقوم بالاستعانة بمجموعة من الخبراء والمختصين على أعلى مستوى لمساعدة الشباب ونشر فكر ريادة الأعمال بينهم.

وأشارت إلى حملة "المليون ريادي" التي أطلقها المشروع على مستوى كل المحافظات لمساعدة الشباب في التعرف على كيفية بدء مشروعاتهم، مؤكدة أن المحتوى المقدم عبر المنصة الإلكترونية للحملة مجاني ومتاح باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وأكدت إدراج مشروع «رواد 2030» على منصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة"، التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، مشيرة إلى تحقيق المشروع تسعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة.

كان مشروع «رواد 2030» التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد عقد فى وقت سابق لقاء مع معسكر الشباب في مركز إعداد القادة بمحافظة بنها، ولقاء آخر بالمجلس المحلي بالواحات للتدريب على ريادة الأعمال، وذلك في إطار حملة «المليون ريادي» التي أطلقتها وزارة التخطيط بهدف تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030.