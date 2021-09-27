وزير الخارجية البحريني: اتفاق السلام مع إسرائيل يعزز مبادئ التعايش السلمي

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن توقيع مملكة البحرين على اتفاق تأييد السلام مع إسرائيل يأتي ضمن نهج عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتعزيز مبادئ التعايش السلمي، وترسيخ ثقافة السلام والمحبة والإخاء والحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بأهدافها السامية التي تدعو إليها كافة الأديان السماوية، ونص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مضيفًا بأن مملكة البحرين تدعو المجتمع الدولي إلى تركيز الجهود وتكاتفها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.

وأوضح الوزير البحريني، في كلمته خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والسبعين، أن مملكة البحرين اختارت طريق السلام نهجًا وخيارًا استراتيجيًا لإحلال السلام الدائم والشامل في المنطقة، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم، ومحاربة فكر التطرف والغلو والكراهية.

وأكد حرص مملكة البحرين على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، مع تمسكها بالثوابت العربية الأساسية، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في العيش في وطن آمن ومستقر ومزدهر، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل على حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أكد حرص مملكة البحرين الدائم على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لأهمية دوره في حفظ أمن واستقرار المنطقة، مجددًا التأكيد على أهمية ما تضمنه بيان قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية، بداية العام الحالي من التزامات من شأنها تعزيز الترابط والتنسيق المشترك وتحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

وأشار وزير الخارجية البحريني، إلى دعم مملكة البحرين لمبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة لوقف إطلاق النار في اليمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 2216، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، معربًا عن إدانة مملكة البحرين لاستمرار جماعة الحوثي في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة بشكل ممنهج ومتعمد، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.