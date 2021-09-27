الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير البحرين بأبو ظبي يستقبل نظيره الإسرائيلي المؤقت لدى الإمارات

سفير البحرين بأبو
سفير البحرين بأبو ظبي

استقبل الشيخ خالد بن عبدالله اَل خليفة، سفير مملكة البحرين في أبوظبي، اليوم الإثنين، إيتان نائيه، سفير إسرائيل المؤقت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

وخلال اللقاء رحب الشيخ خالد بن عبدالله اَل خليفة بالسفير إيتان نائيه، مستعرضًا المسار المتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وإسرائيل، وسبل الدفع بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه أعرب نائيه، عن بالغ شكره وتقديره للشيخ خالد بن عبدالله اَل خليفة على حسن الاستقبال، مثنيًا على علاقات التعاون الثنائي التي تربط بين الجانبين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

لقاء بحريني إماراتي إسرائلي

وفي وقتٍ سابق، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء أمس الأحد، وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة شاهين المرر، على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية البحرينية، في بيانٍ لها صباح اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، تم خلال الاجتماع، بحث العلاقات التي تربط بين كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل، وما وصلت إليه من مستوى متقدم.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك وسبل التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع والتطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وحضر الاجتماع الثلاثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والسفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والسفير محمد عيسى أبو شهاب، ممثل البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.

سفير البحرين الإمارات الشيخ خالد بن عبدالله ا ل خليفة ابوظبى البحرين إسرائيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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