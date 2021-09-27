وزير خارجية الكويت يلتقى إليزابيث تراس خلال زيارته للمملكة المتحدة

التقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة الكويت، اليوم الإثنين، إليزابيث تراس، وزيرة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية ووزير المرأة والمساواة، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الكويتية، في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»، عبّر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مجددًا عن بالغ تهانيه الخالصة للوزيرة إليزابيث تراس، بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية وشئون الكومنولث والتنمية ووزير المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، مشيدًا بمستوى العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط البلدين الصديقين وامتدادها إلى ما يربو 122 عامًا، وبما ارتقت إليه تلك العلاقات من شراكة استراتيجية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وثَّمن وزير الخارجية الكويتي، مواقف المملكة المتحدة الثابتة تجاه الحفاظ على أمن واستقرار دولة الكويت، متطلعًا إلى الاحتفال بمرور 125 عامًا على العلاقات بين البلدين الصديقين، وذلك بحلول عام 2024، وإلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يلبي طموحات وآمال الشعبين الصديقين.

بدورها، أثنت وزيرة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية ووزير المرأة والمساواة، على المستوى المميز والمرموق للعلاقات التاريخية الكبيرة بين البلدين الصديقين، فيما ثمنت الجهود التي تبذلها دولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وكذلك دورها المميز على الصعيد الإنساني ودعمها للشعوب المحتاجة والمنكوبة، مجددة موقف المملكة المتحدة في توفير وتعزيز كل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة دولة الكويت.

ووفقًا لبيان «الخارجية الكويتية»، ناقش الوزيران كذلك مختلف المواضيع المتصلة بسبل توطيد وتنمية التعاون الوثيق بين البلدين في مجمل القطاعات، لا سيما السياسية والأمنية والاقتصادية منها، وذلك حفاظًا على الأمن والاستقرار وتحقيقًا للتقدم والازدهار للبلدين الصديقين.