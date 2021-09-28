الإفتاء ترد.. والدتى تركت معى ذهبا كيف أوزعه على الورثة؟

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائلة تقول: والدتي توفيت ومعي ذهب لها، ولا أحدا يعلم بذلك فهل يجوز لى توزيع قيمته المالية دون أن يعلم أحد من الورثة أن هذا ميراث؟ ويعد هذا السؤال من الأسئلة التي تتكرر بشكل يومي عبر البث المباشر.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة رأي الشرع في هذه المسألة ضمن الخدمات التي تقدمها لجمهور القراء من خلال إجابتها على فتاوى القراء.

من جهتها، قالت دار الإفتاء، إن هذا يجوز ولا مشكلة فيه، ولكن أحيانا يظن الأخوة أن هذا التوزيع من باب الجود والهبة، أو المساعدات، ولا يمكن أن يصل إليهم هذا الشعور لأن الحق ليس فيه جميل أو منة، إما المصارحة بأن هذا ورث، أو أن تقول السائلة أن هذه الأموال وجدتها في مكان ما، أو أيا كان الطريقة، ويعرفون أن المال حق لهم وليس جميل منك أيها السائلة لهم.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.