الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني عن اهتمام القيادة السياسية بسيناء: الدولة أقامت نهضة تنموية غير مسبوقة

محطة معالجة مياه
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، إن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى سيناء، هو تأكيد على حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة التى أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، فى بيان صحفى له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتماما كبيرا بتنمية سيناء، والدولة تقوم بتنمية شاملة بها في كافة المجالات، لافتا إلى أن هناك نهضة تنموية غير مسبوقة، في ظل تحديات تواجه العالم كله.

- تنمية سيناء تعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان

وأوضح النائب محمد سلطان ، أن التنمية حق من حقوق الإنسان، وما تقوم به الدولة المصرية من تنمية غير مسبوقة ولم تشهدها منذ سنوات ، يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وتوفير كافة وسائل الحياة الكريمة التى يستحقها المواطن المصري.

وأضاف "سلطان"، إن الجميع  يلاحظ جهود الدولة ورؤية الرئيس السيسي فى تطوير وتنمية سيناء، لافتا إلى أنه فى الفترة السابقة كانت تعانى سيناء من الإرهاب الأسود الذى كان يحاول السيطرة على سيناء، والآن تتحول سيناء إلى منطقة استثمارية وتنموية بفضل جهود الرئيس السيسي القائد والبطل.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أضخم محطة معالجة مياه في العالم، حيث تم افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن تكلفة المشروع تبلغ 20 مليار جنيه (حوالي 1.27 مليار دولار).

مصر السيسي مجلس النواب مشروعات حقوق الانسان محمد سلطان المشروعات التنموية حياة كريمه سيناء تنمية سيناء

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