العراق: 15 ألف قطعة أثرية سرقت من البلاد بين 1991 و2003

قال متحدث عراقي، إن عدد القطع الأثرية المسروقة من العراق بين العامين 1991 و2003 بلغ نحو 15 ألفًا، وتحمل جميعها رقمًا متحفيًا.

وأشار حاكم الشمري، مدير إعلام هيئة الآثار والتراث بوزارة الثقافة والسياحة والآثار، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية نشرته اليوم الاثنين، إلى أن الهيئة، ومن خلال قسم استرداد القطع الأثرية، نجحت في استعادة نحو 17 ألف قطعة أثرية وفنية خلال المدة الماضية من الولايات المتحدة الأمريكية وتمت إعادتها إلى المتاحف العراقية".

وأضاف أنه "لا تزال هناك نحو 15 ألف قطعة أثرية مفقودة سرقت بين عامي 1991 و2003 ، وهناك مراقبة دقيقة من قبل مختصين في هيئة الآثار والتراث العراقية للمزادات خارج العراق بالتعاون بين وزارتي الداخلية والخارجية والانتربول الدولي لإعادة القطع الأثرية المفقودة التي تمثل تاريخ وحضارة العراق".

وكانت وزارة الثقافة، ممثلة بالهيئة، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والعدل العراقية ونظيرتها الأمريكية، قد أعادت الأسبوع الماضي "حلم كلكامش"، وهو لوح مسماري أثري عمره 3500 عام، يحتوي على جزء من "ملحمة كلكامش".

على جانب آخر، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية السبت، إحالة موظفة للتحقيق بعد مشاركتها في مؤتمر "للتطبيع مع إسرائيل".

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنها "شكلت لجنة تحقيقية بشأن مشاركة سحر كريم الطائي الموظفة في الهيئة العامة للآثار والتراث بعنوان (باحث أقدم، درجة خامسة) في مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل عقد في مدينة أربيل".

وأضافت:"لم نعلم بتصرف الموظفة التي قدمتها وسائل إعلام عالمية ومحلية على أنها تعمل بصفة مدير عام في الوزارة وهو مجاف للحقيقة".

ونقلت الوزارة عن الوزير حسن ناظم قوله:"نرفض التطبيع مع إسرائيل، وستحال الموظفة إلى التحقيق وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".