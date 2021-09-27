الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة تكشف عن أمراض تصيب الأغنام وتسبب خسائر اقتصادية للقطعان

الأغنام
الأغنام

كشف تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن الأمراض التي تنتشر بين قطعان الأغنام. 

 

وقال التقرير إن الأمراض هي للإتهابات التنفسية في الأغنام وهي من أكثر الأمراض التي تنتشر بين قطعان الأغنام والتي ينتج عنها خسائر إقتصادية كبيرة للمربى، وتنتج الإلتهابات التنفسية غالبا عن الإصابة بالجراثيم المعروفة بتأثيرها التنفسي مثل (الباستريلا - الميكوبلازما)

●الباستريلا
وهي عبارة عن عترة من النوع (A)متواجدة في الجهاز التنفسي للأغنام تنشط عند توفر الظروف مسببة التسمم الدموي في الحملان التي تقل أعمارها عن 3 شهور والالتهاب الرئوي في الأغنام البالغة والتهاب الضرع في النعاج.

 

وذكر التقرير أن أعراضها هي: فقدان الشهية وارتفاع درجة الحرارة أعلى من 41 وصعوبة التنفس نتيجة التورم الاوديمي بالرقبة وافرازات أنفية قيحي-مدمي بالإضافة إلى كحة وسعال وزيادة في معدل التنفس.


أوضح التقرير أن الميكوبلازما هي نوع خاص ومحدد من البكتريا تتميز بصغر حجمها عن بقية أنواع البكتريا كما تتميز بعدم وجود جدار صلب للخلية كما هو الحال في بقية أنواع البكتريا.


وتابع أنه يوجد أنواع عديدة من الميكوبلازما، والتي تسبب الالتهاب البلوري وهو مرض معدي حاد و يصيب الرئة ونسبة النفوق فيه عالية وخاصة في الماعز.

 

وكشف عن أن أعراض الإصابة بالميكوبلازما هي ارتفاع في درجات الحرارة وسعال وسيلانات أنفية وسيلانات عينية.
 

بالإضافة صعوبة في التنفس وضعف الشهية وخمول والنفوق في حالة عدم المعالجة.

 

ونص التقرير على أن طرق معالجة الالتهابات التنفسية في الأغنام المضادات الحيوية التي يمكن استخدامها في معالجة الالتهابات التنفسية في الأغنام والتي كالتالي :-
- أوكسي تتراسيكلين 20 % بجرعة 1 مل لكل 10 كغ من الوزن و يعاد في الحالات الشديدة بعد 3 أيام.
- تيلوزين 20 % ويحقن على 3 - 5 أيام متتالية حسب شدة الاصابة و بجرعة 1 مل لكل 10 كغ من الوزن.
- لينكوميسين : و يحقن بجرعة 1 مل لكل 10 كغ من الوزن.
- حقن أحدا خافضات الحرارة مثل : انالجين أو ديكلفين.
- حقن مضاد انتي هستامين ويكون في الحالات الشديدة.

الزراعة تكشف الأمراض التى تصيب الاغنام وتسبب خسائر اقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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