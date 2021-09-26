محمد حربي: أميرة بدوي لم تعلن خوفها من «فرجينيا وولف»

قال الكاتب الصحفي والشاعر محمد حربي، إن أميرة بدوي لم تعلن عن خوفها من فرجينيا حينما بدأت ترجمتها لرواية «أورلاندو» تأليف فرجينيا وولف.

وقالت أميرة من قبل إن الروائية فرجينيا وولف اختارتها عبر نصين روائيين، ونحن الآن بصدد َ مناقشة إحداهما، والسؤال هل نحن في حاجة لفرجينيا وولف اليوم، هل نحن في الظرف الحالي نمتلك تلك المشهدية التي تقود إلى الجنون؟، والسؤال الآخر لماذا اختارت أميرة بدوي فرجينيا وولف، وهل أميرة بدوي عبر ايداعاتها كانت في الهامش أو المتن؟

وأضاف «حربي» خلال فعاليات مناقشة ترجمة رواية «أورلاندو» لفرجينيا وولف وترجمة أميرة بدوي بجاليري ضي: «فرجينيا وولف عاشت تيار الوعي كتابة َحياة وهذا ليس معناه إننا ننكر على جيمس جويس وغيره أنهم استخدموا تيار الوعي في الكتابة».