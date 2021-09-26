ليبيا: 18 وفاة و989 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الليبية، الأحد، تسجيل 989 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1371 شخصًا، وتسجيل 18 وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان له، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 514 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 8 وفيات.

وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 336 ألفًا و980 شخصًا، بينهم 77 ألفًا و479 حالة نشطة، ووفاة 4606 أشخاص.

إصابات كورونا في العالم

وأظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز" أن أكثر من 231.57 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا، وأن حصيلة ضحايا الفيروس تقترب من 5 ملايين شخص حول العالم.

وكشف الإحصاء عن أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت أربعة ملايين و949727.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأفادت "رويترز" بأن الإحصاء يعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسئولين الحكوميين.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر التي سجلت أعلى الإصابات بالفيروس وهي الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، المملكة المتحدة، روسيا، فرنسا، تركيا، إيران، الأرجنتين، كولومبيا.

أما أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات فقد احتل العراق الصدارة، تلاه المغرب ثم الأردن والإمارات وتونس، ولبنان.

الدول الفقيرة

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستمنح الدول الفقيرة 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا، ما يعني زيادة عدد الجرعات إلى ضعفها مقارنة بتعهدات سابقة.

وصرح في تسجيل مصور أذيع في احتفال نظمته مجموعة "المواطن العالمي" بأن "الظلم يتجسد بوضوح في قارات أخرى بتأخر عمليات التطعيم... في إفريقيا تم تطعيم ثلاثة بالمائة فقط من السكان، نحن بحاجة إلى تسريع ذلك".

وأضاف أن "فرنسا تلتزم بمضاعفة عدد الجرعات التي تتبرع بها من 60 إلى 120 مليون جرعة".