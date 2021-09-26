عضو بـ«التشييد والبناء» يضع تصورًا لتصدير المقاولات من مصر إلى إفريقيا

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتشييد والبناء، إن مصر لديها شركات مقاولات ومطورون عقاريون على درجة كبيرة من الخبرة والتميز، بما يجعلها مؤهلة لتحقيق طفرة عقارية وإنشائية في دول القارة الإفريقية.

وأضاف «عبد اللاه »، في تصريحات له اليوم، أن شركات المقاولات المصرية والمطورون العقاريون يحتاجون الى مزيد من المعلومات والبيانات والأرقام عن احتياجات الدول الإفريقية في هذا المجال، وكذلك دراسة لطبيعة العمل بالدول الإفريقية.

وأشار إلى وجود فرص قوية للحصول على البيانات واحتياجات الدول الإفريقية، من خلال ممثلي جاهز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة في عدد من الدول.

ودعا إلى ضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في دول القارة برعاية وزيري الإسكان والصناعة والتجارة، يُشارك فيه أعضاء جهاز التمثيل التجاري وممثلون عن اتحاد مقاولي التشييد والبناء ومنظمات الأعمال والمطورون العقاريون؛ لبحث سبل النفاذ بمهنة العقار والإنشاءات المصرية إلى السوق الإفريقية.

ونوه بأنه من الممكن أن يقوم جهاز التمثيل التجاري بوضع خريطة طريق لدعم تواجد مصر أفريقيا في تصدير قطاع المقاولات والخدمات الاستشارية، من خلال توفير بيانات مستحدثة بالفرص المتاحة وعرضها بصفة دورية على مجتمع الأعمال المصري من اتحاد مقاولين وصناعات وغرف تجارية ومنظمات الاعمال المعنية بهذا النشاط.

ولفت إلى أن ممثلي جهاز التمثيل التجاري المتواجدون بدول القارة الإفريقية، لديهم بيانات ومعلومات محدثة عن قطاع التجارة احتياجات السوق هناك، ويمكن أيضًا جمع بيانات ومعلومات عن قطاع المقاولات والعقارات لخدمة هذا النشاط والمساهمة في تصدير العقار والمقاولات لهذه الدول.

وبين أن جهاز التمثيل التجاري قادر على معرفة قواعد تأسيس الشركات هناك والمناقصات التي تطرح من قبل الحكومات، ودراسة اي معوقات تواجه عمل الشركات المصرية في هذه البلاد.

وأشار إلى التواجد الهام لمكاتب التمثيل التجاري فى أفريقيا في الوصول إلى المعلومات والبيانات وتوفير المناقصات الحكومية والآليات والطرق المختلفة في طرح وتنفيذ المشروعات، وإمداد الشركات بالقوانين وإجراءات تأسيس الشركات، ومساعدة الشركات في الوصول إلى الشركاء.

وذكر أنه من الممكن بعد الإطلاع على احتياجات الدول الإفريقية في قطاع الإنشاءات يمكن عقد شراكات مع دول هذه البلاد لتسهيل عمل الشركات المصرية، والاستفاد من خبرات الشركات المتواجدة بهذه البلاد، مما يخلق نوع من التعاون القائم على المصالح المتبادلة.