الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وفاة الفنانة والناقدة التشكيلية نجوى العشري بعد صراع مع المرض

نجوى العشري
نجوى العشري

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، الفنانة والناقدة التشكيلية نجوى العشري، بعد صراع طويل مع المرض.

نجوى العشري من مواليد عام 1953، وحصلت على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم إعلان وفن الكتاب، وهي عضو نقابة الصحفيين المصريين، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو جمعية محبى الفنون الجميلة، عضو جماعة أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لنقاد الفن التشكيلى (أمينة الصندوق) وحتى عام 2002.

تقلدت نجوى العشري عددا من الوظائف والمهن، إذ عملت رسامة صحفية وناقدة تشكيلية منذ عام 1980 بجريدة الأهرام، وكانت الرئيس المناوب للقسم الفنى وصحفة الإبداع التشكيلى بالأهرام، نائب مدير تحرير الأهرام، ورئيس القسم الفنى والكاريكاتير والمشرفة على صفحة فنون جميلة بجريدة الأهرام، ومساعد رئيس تحرير الأهرام، المشرفة على صفحة الفنون الجميلة بجريدة الأهرام.

شاركت في عدة معارض خاصة، أحدهم أقيم بقاعة النقد والإبداع بمتحف أحمد شوقى 2001، فضلا عن معرض بمتحف أحمد شوقى 2003، معرض بمركز الإبداع الفنى بالإسكندرية 2008، ومعرض بقاعة (راغب عياد) بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك ديسمبر 2012.

كما شاركت في عدة معارض جماعية محلية، أولها معرض الجمعية المصرية لنقاط الفن التشكيلي بجريدة الأهرام أبريل 1996، معرض الجمعية المصرية لنقاد الفن التشكيلى بجريدة الأهرام أبريل 1996، معرض الجمعية المصرية لنقاد الفن التشكيلى بالمركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى أكتوبر 1996، معرض فنانين الأهرام بقاعة العرض بجريدة الأهرام 1998، المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة (27)2001، والدورة (28) 2003، المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة (29) 2005، مهرجان الإبداع التشكيلى الأول (المعرض العام الدورة الثلاثون وسوق الفن التشكيلى الأول) 2007، الصالون العشرون للجمعية الأهلية للفنون الجميلة بقاعة (الفنون التشكيلية والمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا) فبراير 2008، المعرض المصرى للفنون التشكيلية لكبار الفنانات التشكيليات بالمركز الثقافى المصرى والسورى والجزائرى (باريس - فرنسا) فبراير 2009، مهرجان الإبداع التشكيلى الثالث (المعرض العام الدورة الثانية والثلاثون) 2009، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 34 ) 2012، معرض (على ضفاف محمود سعيد) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية إبريل 2013، وغيرها من المعارض.

فضلا عن عدة معارض جماعية دولية، ومنها: معرض جماعى مع فنانى جريدة الأهرام بولاية سيجراتى بميلانو بإيطاليا 1998، معرض عيون عربية بالشارقة 2000، معرض جمعية المرأة الملونة بروما 2002، والمهرجان المصرى الإيطالى بمكتبة مبارك العامة بدمنهور يوليو 2010.

الفنانة والناقدة التشكيلية نجوى العشري نجوى العشري ناقدة تشكيلية نقابة الفنانين التشكيليين أتيليه القاهرة جمعية محبى الفنون الجميلة الفن التشكيلي

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