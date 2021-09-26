طلاب الغناء العربي والجيتار بتنمية المواهب على مسرح سيد درويش.. الثلاثاء

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء بعد غد الثلاثاء الموافق ٢٨ من سبتمبر الجاري، حفلا فنيا لطلاب مركز تنمية المواهب، على مسرح سيد درويش، بدار أوبرا الإسكندرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويقدم خلاله طلبة وطالبات فصل الجيتار تدريب أحمد عبد الرحمن، مجموعة من الأعمال الكلاسيكية المتميزة لكبار المؤلفين العالميين.

ثم يقدم طلبة وطالبات فصل الغناء العربي تدريب الفنان وليد حيدر، مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل لكبار الفنانين في مصر والوطن العربي منها "مصر التي في خاطري، حبيبتي من ضفايرها، شمس الأصيل، رمش عينه، روحي وروحك، الو الو، بتسأل ليه عليا، قلبي دليلي، مضناك، إن كنت ناسي، على بلدالمحبوب، على الأيادي، أما براوة، النور مكانه، أغلى اسم في الوجود، وتعيشي يا بلدي".

طلاب تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب، قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم نخبة من الاساتذة الاكاديميين و يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية، ويضم فصول فنية مختلفة منها البيانو، الباليه، الكمان، الجيتار، العود، الكورال، الغناء العربي، الايقاع، ذوى القدرات الخاصة، وأنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

طلاب تنمية المواهب

وقد إقيم اول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية بعد تولى الدكتورة ايناس عبد الدايم، رئاسة مجلس ادارة دار الأوبرا المصرية وقد اصبحت حفلات مركز تنمية المواهب اساسية فى خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية والتى تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.