غدًا.. انقطاع التيار الكهربائي عن محطة محولات محلة روح بالغربية

انقطاع التيار الكهربائى

أعلنت شركة الكهرباء في محافظة الغربية، السبت، انقطاع التيار الكهربائى عن محطة محولات محلة روح؛ لإجراء أعمال الصيانة على الابراج الجديدة يوم الأحد 26/9/2021 وذلك من التاسعه صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا.

أضافت الشركة، في بيان السبت، أن الأماكن التى ستتأثر بفصل التيار الكهربائى هى "محلة روح، طوخ مزيد، منية طوخ، ميت يزيد ،القرشية، والعزب المجاورة ، ومحطات صرف القرشية.

وأهابت الشركة قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات والمصانع لتوفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة من التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءً لإجراء أعمال الصيانة على الابراج الجديدة.

وأعلنت شركة الكهرباء بالغربية، انقطاع التيار الكهربائى عن محطة محولات سبرباى؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية يوم الجمعة 2021/9/24، وذلك من السادسة والنصف صباحا وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحا.

أضافت الشركة فى بيان لها، أن الأماكن التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى "قرية سبرباى بالكامل، منطقة المماليك والغفران بقحافة، منطقة مستشفى رمضان التخصصى والشوارع المحيطة، نهاية شارع سعيد والحلو، أول طريق شوبر، شارع عمر بن عبد العزيز، منطقة مديرية الزراعة، منطقة التنظيم والإدارة، منطقة الاستاد بالكامل من القوى العاملة حتى مساكن الطرق، خلف كلية الزراعة بالطريق السريع".

كما ستتأثر عدة قرى وهي " قرية نواج، محلة منوف، الرجدية، خرسيت، شوبر، مصنع العلف بشبشير، محلة روح، شبشير الحصة، القرشية، طوخ مزيد، ميت مزيد، المنطقة اللوجيستية، والعزب التابعة" وأهابت الشركة قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.