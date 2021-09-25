السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقطاع التيار الكهربائى

غدًا.. انقطاع التيار الكهربائي عن محطة محولات محلة روح بالغربية

انقطاع التيار الكهربائى
انقطاع التيار الكهربائى

أعلنت شركة الكهرباء في محافظة الغربية، السبت، انقطاع التيار الكهربائى عن محطة محولات محلة روح؛ لإجراء أعمال الصيانة على الابراج الجديدة يوم الأحد 26/9/2021 وذلك من التاسعه صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا. 

أضافت الشركة، في بيان السبت، أن الأماكن التى ستتأثر بفصل التيار الكهربائى هى "محلة روح، طوخ مزيد، منية طوخ، ميت يزيد ،القرشية، والعزب المجاورة ، ومحطات صرف القرشية.

وأهابت الشركة قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات والمصانع لتوفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة من التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءً لإجراء أعمال الصيانة على الابراج الجديدة.

وأعلنت شركة الكهرباء بالغربية، انقطاع التيار الكهربائى عن محطة محولات سبرباى؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية يوم الجمعة 2021/9/24، وذلك من السادسة والنصف صباحا وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحا. 

أضافت الشركة فى بيان لها، أن الأماكن التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى "قرية سبرباى بالكامل، منطقة المماليك والغفران بقحافة، منطقة مستشفى رمضان التخصصى والشوارع المحيطة، نهاية شارع سعيد والحلو، أول طريق شوبر، شارع عمر بن عبد العزيز، منطقة مديرية الزراعة، منطقة التنظيم والإدارة، منطقة الاستاد بالكامل من القوى العاملة حتى مساكن الطرق، خلف كلية الزراعة بالطريق السريع".

كما ستتأثر عدة قرى وهي " قرية نواج، محلة منوف، الرجدية، خرسيت، شوبر، مصنع العلف بشبشير، محلة روح، شبشير الحصة، القرشية، طوخ مزيد، ميت مزيد، المنطقة اللوجيستية، والعزب التابعة" وأهابت الشركة قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

انقطاع التيار الكهربائي محطة محولات محلة روح الغربية يوم الأحد لإجراء أعمال الصيانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الباز: الدولة في مرحلة بناء.. وضرائب اليوتيوبرز «تحقيق للعدالة»

وفاة طفلة بحقنة خطأ على يد «طبيب بيطرى» فى الغربية

الأهلي يهزم إنبي بصعوبة ويضرب موعدًا مع بيراميدز

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

نافاس لـ«الدستور»: قادرون على الفوز بكأس العالم 2022.. و«صلاح» سر نجاحات ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون

الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطينى لن يسقط بالتقادم

الرئاسة العراقية تعلن رفضها محاولات التطبيع مع إسرائيل