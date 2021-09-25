بريطانيا تعتزم إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقى الشاحنات لحل أزمة الوقود

يعتزم الوزراء البريطانيون الاتفاق على تحول استثنائي بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه أن يسمح لسائقي الشاحنات الأجنبية بالعودة إلى المملكة المتحدة لدرء النقص الذي يهدد إمدادات الوقود والغذاء في البلاد.

ووجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون- خلال لقائه الوزراء، حسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم السبت- بالتعامل السريع مع الموقف لمنع تفاقم الأزمة التي تشهدها البلاد من نقص في المواد الغذائية، وذلك في محاولة للاتفاق على إصدار تأشيرات قصيرة الأجل تسمح لآلاف أخرى من سائقي الشاحنات من الخارج بالقدوم إلى المملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، حذر رئيس اتحاد السيارات البريطاني إدموند كينج، في تصريح اليوم، من التهافت على شراء الوقود ومنتجاته بدافع الذعر، مؤكدا أن أزمة الإمداد الحالية ليست إلا مشكلة مؤقتة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشهد الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود استمر حتى صباح اليوم في مختلف أنحاء بريطانيا رغم دعوات الوزراء والشرطة بالتعقل، مضيفة أن بعض أكبر المزودين في البلاد بدأوا في تحصيص الوقود، حيث وضعت مجموعة "إي جي" حدا أقصى 30 جنيها إسترلينيا لكل عميل في نحو 400 محطة وقود، فيما أغلقت عدة محطات وقود تابعة لشركات أخرى مثل "شيل" و"إسو".

جدير بالذكر، أن النقص فيما يصل إلى 100 ألف سائق مركبات بضائع ثقيلة، والذي تفاقم بسبب الوباء وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أثر على قطاع الأغذية والصناعات الأخرى.. وحذر اتحاد التجزئة البريطاني، أمس، من أن الاضطراب الكبير قبيل أعياد الميلاد "حتمية" ما لم يتم احتواء المشكلة خلال الـ10 أيام المقبلة.