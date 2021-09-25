هايدى خالد تشارك فى حدوتة «على الهامش» أمام نرمين الفقى

تشارك الفنانة الشابة هايدي خالد في أحداث حكاية على الهامش أمام الفنانة نرمين الفقى والمقرر انطلاق عرضها قريبًا على شاشة dmc.

وتقدم هايدي خلال أحداث الحكاية شخصية الشقيقة الصغرى لنرمين الفقى التي تتعرض للعديد من مواقف التنمر التي تدفعها للتفكير في الانتحار وتتوالى الأحداث.

ويبدأ اليوم أبطال وصناع حكاية "على الهامش" إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا" تصوير أول مشاهد العمل والتي تخوض بطولتها النجمة نرمين الفقي.

وتعتبر حكاية "على الهامش" الحكاية الرابعة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" الجزء الثاني، والذي يعرض منه حاليًا الحكاية الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" والمعروض حاليًا على قناة DMC الفضائية، وتسلط الحكاية الضوء على مشكلة التنمر بالمجتمع المصري، وكيف يؤدي إلى مشاكل وأذية نفسية خاصة للأطفال، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي درامي مشوق.

أحداث حكاية على الهامش

وتجسد الفنانة نرمين الفقي خلال أحداث حكاية "على الهامش" شخصية سيدة توجد لديها مشكلة ما تجعلها عرضة للتنمر، ولكنها تظل تقاومها بقوة شخصيتها وثقتها بنفسها لتنجح في وقف المتنمرون عن التنمر عليها.

ويعرض حاليًا حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا" على شاشة dmc والتي تعتبر ثاني حكايات الموسم الثاني، من إخراج محمد بكير، وبطولة كل من يسرا اللوزي، وعماد رشاد، ونور محمود، وعلي الطيب، وحسام الجندي، ولاشينة لاشين، وعبدالله أشرف، وصلاح الدالي، وياسمين سمير، ورشاد رشدي، وريهام الشنواني، وياسر الرفاعي، وفكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبوالسعد، وشريف يسري، ومن إخراج محمد بكير.