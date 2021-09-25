السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تكشف أبرز 7 معلومات عن المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير»

مبادرة تتلف في حرير
مبادرة تتلف في حرير

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أبرز 7 معلومات عن المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" التي أعلنت تنفيذها الوزيرة نيفين القباج بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" بمحافظة الفيوم.

وجاءت المعلومات وفق وزارة التضامن كالتالي:

١- الفئات المستهدفة هم المشتغلون في صناعة النول ولا يمتلكون أدوات إنتاج والأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من برامج الدعم النقدي المشروط، والعمالة ذوي الخبرة في مجال تصنيع السجاد، ومؤسسات القطاع الخاص والمدني العاملة في هذا المجال

٢- المرحلة الأولي من المبادرة تستهدف توزيع 500 نول على الأسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد 2000 مستفيد في 6 محافظات من إجمالي 14 محافظة تستهدفها المبادرة وهي الفيوم، القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، المنوفية، الوادي الجديد.

٣- تقدم مبادرة "تتلف في حرير" أوجه الدعم والمساندة لصغار العاملين بهذه الصناعة مع جذب منتجين جدد من الشباب والفتيات والسيدات وكذلك دعم القطاع الخاص لمساهمة في تطوير صناعات الحرف اليدوية.

٤- مع إطلاق مبادرة "تتلف في الحرير" تم تسليم 70 نول يدوي لصناعة السجاد وخامات التشغيل من خيوط الصوف والحرير والأصباغ الطبيعية لسيدات وفتيات وشباب من الفيوم.

٥- المبادرة تشمل أيضا تقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي لتعكس روح القرن الحادي والعشرون وعراقة تاريخ صناعة تتوارثها أجيال من المصريين.

٦- تدعم وزارة التضامن الاجتماعي مشاركة المستفيدين من المبادرة في معارض معرض ديارنا - Diarna التي تنظمهما وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب معرضي فيرون أوبجيه بفرنسا، وهانوفر بألمانيا.

٧- تسريع الخطوات في تنفيذ مبادرة تتلف في حرير في المحافظات الأخرى المستهدفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وتحقيق رؤيته للجمهورية الجديدة التي تصيغ غد أفضل لمستقبل الوطن العزيز.

مبادرة تتلف حرير اليوم مواعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

مصدر بـ«الصحة»: سجلنا «صفر انتظار» بقوائم التلقيح ضد كورونا من أجل السفر

حكم نهائى بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

براءة «سما المصرى» من تهمة سب وقذف مرتضى منصور

خبراء تونسيون لـ«الدستور»: انشقاقات «النهضة» مستمرة وتمثل ضربة قوية للإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس