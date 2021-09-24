روسيا تعبر عن رغبتها فى عودة العلاقات مع لبنان

عبر السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، عن رغبة بلاده في عودة العلاقات مع لبنان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

جاء ذلك خلال زيارة سفير روسيا إلى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، اليوم الجمعة، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت.

ونقل روداكوف التهاني من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، للوزير بو حبيب، بمناسبة توليه المنصب في الحكومة الجديدة.

وقال روداكوف ،عقب اللقاء، أنهما تناقشا في عدة أمور منها دولية، كما بحثا في العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا ، مؤكدا أن بلاده تود أن تعود هذه العلاقات إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، متمنيا النجاح للوزير بو حبيب في منصبه الجديد.