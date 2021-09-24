برلمانية تهنئ أبطال الألعاب البارالمبية طوكيو 2020: شرفتوا مصر

أشادت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، معربة عن امتنانها الشديد للرئيس السيسي علي ما يقدمه من دعم وتشجيع وتسخير كافة الإمكانيات أبطالنا الرياضيون من شباب وفتيات مصر لرفع راية مصر دائماً.

وتقدمت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية لها اليوم، بالتهنئة القلبية لأبطال دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" الذين حققوا الفوز وحصلوا علي الميداليات، في شكل يليق بمصر وشبابها، قائله لهم" شرفتوا مصر يا شباب مصر" وقالت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن استقبال الرئيس وتكريمه لهؤلاء الأبطال، يمثل دفعة قوية لهم بشكل خاص ولشباب وفتيات مصر بشكل عام، بهدف تقديم المزيد في مجال الرياضة وخدمة الوطن كل في مجاله، كما يعد بمثابة حافزًا لبذل المزيد من الجهود وتشجيعًا لصغار اللاعبين على الاستمرار وبذل جهد أكبر من أجل تحقيق المستحيل.

وأضافت النائبة رقية الهلالي: "أن أبطالنا كانوا على قدر عالي من تحمل المسئولية الوطنية ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الأعلي للشباب في بلوغ طموحاتهن وتحقيق الانجازات والفوز دائما في سبيل رفع اسم مصر عالياً وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدة أن القيادة السياسية الحكيمة تولي الرياضة أهتماماً كبيرا وغير مسبوق في تاريخ العمل الرياضي".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل أمس، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس منح وسام الرياضة من الطبقة الثانية، لكلٍ من: لاعب التايكوندو محمد الزيات: والمدير الفني محمود عبدالجواد، والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان، ومحمود محمد، ورحاب أحمد، وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل، والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى، والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت، ومدرب السيدات شريف حسين، ومدرب الرجال عبدالمنعم صلاح، كما منح السيد الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.