الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزيمة جديدة.. «الأحرار» المغربى ينتزع عمدة أغادير من الإخوان

أخنوش
أخنوش

فى ظل جولات الخسارة التى يتلقاها نظام الإخوان الإرهابى فى المنطقة، سجلت خسارة انتخابية جديدة تضاف لحزب العدالة والتنمية وتحديدا فى المغرب، في انتخابات عمدة مدن المغرب.

وألحق عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، هزيمة جديدة بحزب العدالة والتنمية بالمغرب.

وعقب الهزيمة الساحقة التي ألحقها بالحزب الإخواني في التشريعيات الأخيرة، مزيحا إياهم من رئاسة الحكومة، انتخب أخنوش اليوم الجمعة، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة أغادير وسط المغرب.

وفاز أخنوش رئيس الحكومة المكلف والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار بمنصب عمدة مدينة أغادير في وسط المغرب.

كما فازت أسماء أغلالو، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات، والتى تعد أول امرأة يجري انتخابها عمدة للعاصمة المغربية الرباط.

وفي أول تصريح لها عقب الفوز، قالت أسماء أغلالو، إنها ستكون عمدة للجميع أغلبية ومعارضة، وأضافت أن الجميع سيعمل في سبيل التنمية والرفع من مستوى عيش الرباطيين، حسبما أفاد موقع المغرب 24.

وتعتبر "أغلالو" ثالث امرأة تنتخب عمدة لمدينة كبيرة، بعد فاطمة الزهراء المنصوري، التي انتخبت عمدة لمدينة مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونبيلة الرميلي التي انتخبت عمدة لمدينة الدار البيضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

يذكر أن نتائج الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات كانت أسفرت عن تصدر "الأحرار" بعد حصده 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ6210 مقاعد، ثم حزب الاستقلال ثالثا بـ5600 مقعد.

وعلى مستوى توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، فقد انتزع حزب الحمامة 196 مقعدا، وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا.

وتتمتع المجالس الجماعية باستقلال عن السلطة التنفيذية في تسيير أعمال المدن، وينتخب رئيسها من أعضاء المجلس المنتخبين.

وفاز أخنوش، الذي عينه الملك أيضا رئيسا للحكومة، في انتخابات رئاسة الجماعة الترابية لأغادير، ليقود التسيير المحلي للمدينة للسنوات الخمس المقبلة.

ويخلف أخنوش على رأس المدينة صالح المالوكي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس الحكومة في المغرب رئاسة مجلس جماعي.

 

المغرب لعدالة والتنمية الإخوان الرباط التجمع الوطنى للأحرار

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