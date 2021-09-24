التحقيق فى انتحار فتاة شنقا لإصابتها بمرض نفسى فى الإسكندرية

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انتحال فتاة لشنق نفسها، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة لبيان أن كل هناك شبهه جنائية من عدمه، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بانتحار فتاة أعلي شرفة حجرة بالطابق الأول بفندق النصر بميدان المنشية بعد شنق نفسها بسبب مرورها بمرض نفسي.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن الفتاة مواليد 1990، وسؤال أهليتها عن سبب الانتحار قرروا أنها كانت تعاني من مرض نفسي علي اثرها قامت بمغافلتهم وقررت الانتحار، تم نقل الجثة إلى المشرحه تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انتحار ربة منزل بالقفز من شرفة شقتها بالطابق الثالث بمنطقة سيدى بشر بعدما قامت بمغافلة والدتها، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه حول الحادث، وندب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفية والتصريح لدفنها عقب الانتهاء من ذلك، وسؤال شهود الواقعة عن الحادث.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول المدعوة ن.م، 45 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة سيدي بشر دائرة قسم شرطة أول المنتزة، مصابة بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم وعلي اثرها لقت مصرعها.

علي الفور انتقل ضباط مباحث وبسؤال والدتها أكدت في التحقيقات أن ابنتها المتوفية تعاني مرض نفسي منذ فترة، وسبق أن أدخلتها إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج، وأن المتوفية غافلتها وألقت نفسها من شرفة الشقة سكنهما ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.