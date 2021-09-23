20 مليار جنيه قيمة محفظته.. الصندوق السيادى يعلن أرقامًا إيجابية بعد عامين من تعيين مديره التنفيذى

يقترب صندوق مصر السيادى من إتمام عامه الثانى منذ إعلان تعيين الدكتور أيمن سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق مطلع أكتوبر 2019، ليشهد خلال تلك الفترة انطلاقة كبيرة ما بين تعظيم رأس المال وإطلاق صناديق فرعية فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إبرام اتفاقات مع كبرى الشركات والمستثمرين، ويستعرض "الدستور" فى السطور الآتية أبرز محطات نشاط الصندوق:

يبلغ رأس مال الصندوق 5 مليارات جنيه نقدا حاليا، بجانب أصول عينية تتراوح قيمتها ما بين 8 و9 مليارات يجري تقييمها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى بعض الحقوق التي يتمتع بها الصندوق المتعلقة بحق الانتفاع والإدارة لبعض الأصول لتصل محفظته الحالية إلى 20 مليار جنيه.

يستهدف الصندوق الوصول بمحفظته إلى 30 مليار جنيه في غضون نهاية العام المقبل أو بداية 2023، حيث تمثل السيولة حاليا تمثل ثلث أصول الصندوق، وحوالي 20% بالقطاع المالي والمصرفي، وباقي الأصول بالقطاع العقاري والسياحي.

تم إطلاق 4 صناديق فرعية متخصصة، تستهدف عددا من القطاعات التى تتمتع بفرص استثمارية وذات الأولوية لخطط الدولة نحو التنمية الشاملة، تتمثل فى الخدمات الصحية، البنية الأساسية، التصنيع الغذائى والزراعى بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، وهناك دراسة مستمرة لقطاعات جديدة.

كانت الانطلاقة الأولى للصندوق في 12 نوفمبر 2019، حينما أبرم الصندوق اتفاقيتي تعاون استثماري مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي، بهدف الاستفادة من الأصول المملوكة لها والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال صندوق مصر السيادي لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها، والعمل على تعظيم العوائد من الشركات الرابحة وتحويل مسار الشركات الخاسرة.

وفى 14 نوفمبر 2019، أطلقت منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار، من خلال صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية القابضة لتنفيذ مشاريع حيوية في عدة مجالات أبرزها الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والدوائية والصناعات التحويلية والقطاعات المالية.

وفى 15 يناير 2020، وقع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع شركة "حسن علام" القابضة، المتخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات، لضخ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وغير مباشر في مشروعات بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

كما وقع الصندوق بعدها بأيام خلال قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية مذكرة تفاهم، مع شركة "أكتيس" للاستثمار المباشر، الرائدة في الأسواق الناشئة والتي تتخذ من لندن مقرا لها، للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر.

وفى أغسطس 2020، أبرم محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بروتوكولا للتعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق، لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية، وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها.

ومؤخرًا، وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادى وشركة «بدايات مصر»، أمس، لدراسة تحويل منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين الأيوبى بمحافظة القاهرة إلى أول منطقة إبداع متكاملة فى الشرق الأوسط وإفريقيا.