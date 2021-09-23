الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

طاجيكستان وموريتانيا توقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما

سراج الدين مهر الدين
سراج الدين مهر الدين

أعلنت وزارة خارجية طاجيكستان، توقيعها بيانا مشتركا مع موريتانيا؛ لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين.

وذكرت الخارجية - على موقعها الإلكتروني الرسمي، بحسب موقع "آسيا بلس" الإخباري الطاجيكي، اليوم الخميس، أن مراسم التوقيع على البيان المشترك، حول إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورتي طاجيكستان وموريتانيا، أقيمت هذا الأسبوع على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووقع على البيان المشترك وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والمواطنين الموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأشار الوزيران إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين طاجيكستان وموريتانيا.

الولايات المتحدة الامريكية طاجيكستان موريتانيا دوشنبه

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