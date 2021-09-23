الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الغذاء والدواء» الأمريكية توافق على إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 أعلنت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية "إف دي إيه"، أمس الأربعاء، على منح الترخيص لإنتاج جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من جانب شركتي فايزر وبيونتك.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم إلى أن هذه الجرعة الثالثة ستكون للاستخدام الطارئ لمن عمرهم 65 فأكثر إلى جانب من عمرهم 18 فأكثر من المعرضين لخطورة عالية من التعرض للفيروس أو لأمراض أخرى خطيرة.

وأوضحت الهيئة أن إعطاء الجرعة المعززة يجب أن يكون بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المنتج من نفس الشركتين.

كانت شركة فايزر قد طالبت بتقديم الجرعة الثالثة للجميع من عمر 16 فأكثر لكن لجنة استشارية تابعة لهيئة الأغذية والأدوية رفضت طلبها ذلك وفرضت قيودا على استخدام هذه الجرعة لكبار السن ولمن يحتمل تعرضهم لأمراض خطيرة بسبب فيروس كورونا.

كما أوصت اللجنة بتقديم الجرعة الثالثة لمن يتعرضون للفيروس خلال عملهم مثل العاملين في مجالات الرعاية الصحية والمدرسين.

وقد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 230.04 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و921629.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

الهيئة الأمريكية للأغذية الجرعة الثالثة اللقاح اللقاح المضاد لفيروس كورونا الرعاية الصحية

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