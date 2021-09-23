الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبا كبير من المواطنين على مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالغربية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، استمرار إقبال المواطنين على مراكز تطعيمات لقاح فيروس كورونا على مستوى الغربية ، اليوم الخميس ، بمختلف مراكز وقري المحافظه والأماكن المخصصة لذلك وتمركز الفرق المتنقلة والسيارات بمراكز الشباب ومكاتب الصحة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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و أوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، انتشار فرق التوعية والتواصل المجتمعى التابعة لادارة التثقيف والإعلام السكاني بقيادة الدكتورة نهلة كامل ، في مراكز التطعيمات بلقاح فيروس كورونا التي تشهد كثافات وإقبال من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، لتنظيم توافد المواطنين على مراكز اللقاح تيسيرًا عليهم، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

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لقاح كورونا

- استمرار العمل بمراكز التطعيمات على مدار الأسبوع من 9 صباحًا حتى 9 مساء

وأشار وكيل الوزارة، إلى استمرار العمل بمراكز التطعيمات في كافة أنحاء المحافظة على مدار أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، بالإضافة إلى مواصلة العمل من خلال سيارات القوافل التي تم إطلاقها وتمركزها بمراكز الشباب والمناطق التي تشهد كثافات وإقبال المواطنين ، وذلك في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر، لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة .

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لقاح كورونا

وفى سياق أخر، أعلنت مديرية الصحة بالغربية عن وصول جهاز أشعة مقطعية متعدد المقاطع جديد (32 مقطعا)، لمستشفى قطور المركزي تم توريده من الادارة العامة للآشعة من الوزارة . 

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لقاح كورونا

 وأوضحت المديرية  أن الجهاز الجديد سيتم من خلاله فحص جميع اجزاء الجسم بصبغات وبدون صبغات، وفحص الأوعية الدموية، حيث انه من الأجهزة المتطورة، وذلك في إطار خطة دعم الوزارة بتطوير المستشفيات تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واستجابة لمطالب المواطنين، لتوفير إحتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة

لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا
صحة الغربية محافظة الغربية لقاح كورونا استمرار إقبال المواطنين على مراكز التطعيمات

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