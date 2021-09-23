مجلة أمريكية: إثيوبيا تحاول الإبادة العرقية لتيجراى

قالت مجلة" ذا ويك" الأمريكية، إن الحكومة الإثيوبية والقوات الاريترية الموالية لها ارتكبت العديد من الفظائع والانتهاكات ضد عرقية تيجراي مناشدا المجتمع الدولي بضرورة التدخل.

ووفقا للمجلة الأمريكية: تعاني منطقة تيجراي في إثيوبيا من أسوأ مجاعة في العالم ، ويبدو أن الظروف من المرجح أن تتدهور أكثر في القريب العاجل، حيث يتضور جوعا مئات الآلاف من الناس كما أن الحكومة الإثيوبية تمنع دخول ووصول المراقبين الدوليين إلى اقليم تيجراي.

كما ناشدت المجلة الأمريكية بضرورة تغيير قوانين المجتمع الدولي من أجل أن يكون هناك نظام دولي قوي للفصل في النزاعات.

وعن أزمة تيجراي قالت المجلة الامريكية: تعود جذور إلى الصراع بين التيجراي إلى رفض إقليم تيجراي الحكومة الإثيوبية الحالية ورفضهم التصويت في الانتخابات الأخيرة التي جرت في سبتبمر من العام الماضي، مما دفع بالحكومة الحالية إلى شن هجوم عسكري على جبهة تحرير تيجراي إلى جانب القوات الإريتري ، كما فرض النظام الإثيوبي قطعًا كاملاً للاتصالات وحصارًا على المقاطعة، والآن لا تستطيع منظمات الإغاثة الدولية تقديم الطعام.

ووفقا للمجلة الأمريكية: يبدو أن النظام الإثيوبي يحاول سحق عرقية التيجراي من خلال التجويع والاغتصاب الجماعي والقتل الجماعي ، ومنع العالم من أن يكون قادرًا على رؤية ما يحدث، كما تم اتهام كلا الجانبين بارتكاب فظائع ، لكن التقارير الموثوقة وجدت أن التيجراي عانوا من أسوأ المعاناة، معظمها على أيدي القوات الإريترية.

وتابعت المجلة الامريكية: يفترض أن تكون مثل هذه الحالات من اختصاص الأمم المتحدة. حقيقة أن إريتريا متورطة في النزاع تجعل هذا نزاعًا دوليًا ، وتفصل المادتان 41 و 42 كيف يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفرض عقوبات أو يستخدم القوة المسلحة ضد الدول التي ترتكب "خرقًا للسلام ، أو عملًا عدوانيًا [. ]

واختتمت: "من المرجح أن يؤدي الضغط الدبلوماسي وحظر الأسلحة والتهديدات المعتدلة الأخرى إلى تراجع أحمد وإريتريا، إن لم يكن تجنب الصراع في المقام الأول".