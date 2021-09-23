الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط سيارة لبيع المنتجات والمواد الغذائية الفاسدة بنصف طن لحوم وأغذية فاسدة (صور)

حمله لضبط المخالفين
حمله لضبط المخالفين

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة لضبط المخالفين بقيادة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا  وإسلام مبارك نائب رئيس المركز والمدينة وبتواجد أمجد أبوالعنين مراقب عام الإدارة الصحية بتلا والنقيب مصطفى جنيدي كود أمني مركز شرطة تلا وإيهاب زهرة مراقب الأغذية بتلا وعمرو الغرياني وعبد الرحمن عمارة مفتشي أغذية طوخ دلكة.

FB_IMG_1632348856037
حمله لضبط المخالفين


وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة متنقلة وهمية لبيع منتجات غذائية ولحوم فاسدة لبيعها لجمهور المستهلكين بالغش، وتم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة تلا وإحالة الموضوع للنيابة لإعمال شئونها لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.


وقد تكمنت الحملة من ضبط ١ كيلو زبدة نيوزيلاندا  ٣ كيلو كفتة حواوشي ٧  كيلو لحم قطع بقري ١٥  كيلو  كبدة شرائح ٣ كيلو سجق ٢٨ كيلو مفروم  ٣ كيلو ممبار  و ٨  كيلو  برجر  و٨  كيلو كفتة سيخ و٣ كيلو  بانية  و ٢ دكر بط و١ أكل كلاب  و١٣ علبة وزن ك عسل أبيض و ٣ زجاجة زيت زيتون و٢ عرض عسل أبيض وعسل أسود  ٢ كيلو وأكياس زبالة. 

FB_IMG_1632348848202
حمله لضبط المخالفين


وقد أكدت رئيس المركز والمدينة على ضرورة متابعة المحلات والأسواق وكذا السيارات الوهمية والتحفظ عليها حتى مراجعة كافة الاشتراطات والشهادات وأصول الترخيص جودة ومصدر المنتج ورخصة السائق وأكدت على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق وتوجيه رساله قوية للتجار ومقدمى الخدمات للمواطنين للالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية الخاصة بتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية، فضلاً عن الامتناع عن أي ممارسات سلبيه تضر بصحة وسلامة المستهلك، مؤكداً تطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب.

FB_IMG_1632348845048
حمله لضبط المخالفين

في إطار توجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالتعاون الدائم والفعال مع رئاسة مركز ومدينة تلا وفرع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية بتلا لتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية المستهلك وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بما يعود بالنفع العام على المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

تعاون المنوفية سيارات شرطة محافظة حماية المستهلك جمهور خدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

«سوبر الطلائع» يفجر أزمة فى الأهلى.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

تفاصيل سقوط ماجدة الرومى على المسرح فى مهرجان جرش (فيديو)

شقيق ماجدة الرومى يكشف سبب تعرضها للإغماء على المسرح

إجراء تصعيدى.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تخفيف العقوبة

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة بديلة» مع إيران.. ماذا حدث فى الاجتماع السرى بين إسرائيل وأمريكا؟

إصابة صحفى بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

الخروج من مصر والتيه في الصحراء.. كيف يحتفل اليهود بـ«عيد العرش»؟