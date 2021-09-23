ضبط سيارة لبيع المنتجات والمواد الغذائية الفاسدة بنصف طن لحوم وأغذية فاسدة (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة لضبط المخالفين بقيادة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا وإسلام مبارك نائب رئيس المركز والمدينة وبتواجد أمجد أبوالعنين مراقب عام الإدارة الصحية بتلا والنقيب مصطفى جنيدي كود أمني مركز شرطة تلا وإيهاب زهرة مراقب الأغذية بتلا وعمرو الغرياني وعبد الرحمن عمارة مفتشي أغذية طوخ دلكة.

حمله لضبط المخالفين



وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة متنقلة وهمية لبيع منتجات غذائية ولحوم فاسدة لبيعها لجمهور المستهلكين بالغش، وتم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة تلا وإحالة الموضوع للنيابة لإعمال شئونها لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.



وقد تكمنت الحملة من ضبط ١ كيلو زبدة نيوزيلاندا ٣ كيلو كفتة حواوشي ٧ كيلو لحم قطع بقري ١٥ كيلو كبدة شرائح ٣ كيلو سجق ٢٨ كيلو مفروم ٣ كيلو ممبار و ٨ كيلو برجر و٨ كيلو كفتة سيخ و٣ كيلو بانية و ٢ دكر بط و١ أكل كلاب و١٣ علبة وزن ك عسل أبيض و ٣ زجاجة زيت زيتون و٢ عرض عسل أبيض وعسل أسود ٢ كيلو وأكياس زبالة.

حمله لضبط المخالفين



وقد أكدت رئيس المركز والمدينة على ضرورة متابعة المحلات والأسواق وكذا السيارات الوهمية والتحفظ عليها حتى مراجعة كافة الاشتراطات والشهادات وأصول الترخيص جودة ومصدر المنتج ورخصة السائق وأكدت على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق وتوجيه رساله قوية للتجار ومقدمى الخدمات للمواطنين للالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية الخاصة بتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية، فضلاً عن الامتناع عن أي ممارسات سلبيه تضر بصحة وسلامة المستهلك، مؤكداً تطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب.

حمله لضبط المخالفين

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالتعاون الدائم والفعال مع رئاسة مركز ومدينة تلا وفرع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية بتلا لتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية المستهلك وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بما يعود بالنفع العام على المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.