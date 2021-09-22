العاهل السعودي: المملكة تؤكد دعمها لحقوق مصر والسودان في أزمة سد النهضة

ألقى الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي كلمة مساء اليوم، أعمال الدورة الـ(76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد أن المملكة تؤيد حلًا سلميًا لأزمة سد النهضة بما يضمن حقوق مصر والسودان.

وأكد أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وتدعم الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وتعبر عن بالغ قلقها من الخطوات الإيرانية المناقضة لالتزاماتها والمتعارضة مع ما تعلنه دومًا من أن برنامجها النووي سلمي.