وزير الخارجية في اجتماع مجموعة «مسار برلين»: ندعم الاستقرار في ليبيا

على هامش لقاءات الأمم المتحدة..

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا وبمشاركة عدد من دول الجوار، وذلك على هامش لقاءات الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وجدد وزير الخارجية أهمية دعم جهود الاستقرار في ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة لإرادة الشعب الليبي في تطلعاته المشروعة نحو ليبيا مزدهرة وذات سيادة على كل ترابها الوطني.

وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات مهمة، منذ وصوله إلى نيويورك، أمس الأول، الإثنين، للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بولاية نيويورك.

سلسلة لقاءات شكري في الأمم المتحدة

وعقد شكري اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بحثا خلاله آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التقى مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي.

وشارك سامح شكري، أمس الثلاثاء، في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك، كما حضر الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، الأحد الماضي.

والتقى شكري بعثمان الجرندي وزير خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.