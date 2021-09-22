أكتوبر.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل محمود العسيلى بمسرح الزمالك

يستعد النجم محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي ضخم الجمعة المقبل على خشبة مسرح الزمالك.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في السابعة مساء، وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئتين الأولى بمبلغ 1380 جنيهًا لدرجة الـVIP، والفئة الثانية بمبلغ 350 جنيهًا للدرجة العادية وقوف.

ويقدم العسيلى خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته الشهيرة ومنها، منها: "يا ناس"، "بعدتى ومبعدتيش"، "مش مضمون"، "فى حتة تانية"، "يا ويلى أنا"، "يا حلم بعيد"، "طلع الحلو وبس"، "وجع الهوى"، "هيوقفوك"، و"ترارام"، وغيرها من الأغنيات.

آخر أعمال العسيلي الغنائية

وطرح محمود العسيلي مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية "قلقان" والذي يشاركه في غنائها المطرب علي فتح الله عبر قناته بموقع يوتيوب للفيديوهات، والأغنية من إنتاج دي إس ميديا Powered by: Delta Sound ومن كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمود العسيلي، توزيع & ميكس وماستر: علي فتح الله.

كانت كلمات الأغنية كالتالي :" قالوا حلوة أنا قلت تجنن قالوا فلتة أنا قلت رهيبة شداني شدة غريبة ليه ليه كل ما اشوفك أبلم لا بسلم ولا بتكلم ومسلم ولا داري أقولك إيه أنا همسك فيكي مش سايبك وأنا حر في ملكي أناني ولا ملى عيني غيرك، تاني مفيش أنا جاي الدنيا أحبك أنا واصل للدرجادي لو مانتيش في الدنيا دي ماجيش" .