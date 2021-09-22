«لديه قرح فراش».. إنقاذ كفيف بلا مأوى ونقله لدار رعاية

أعلنت مؤسسة «معانا» لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنه تمت الاستجابة لعدة بلاغات واردة إلى المؤسسة عن وجود شخص بلا مأوى بأحد شوارع القاهرة.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أنه تم التعامل مع الحالة وتبين أنه يدعى «عم محمد» غير قادر على الحركة يعانى من أمراض الشيخوخة، كفيف، يعاني من ضعف عام، لديه قرح فراش متفرقة بالجسد، وضعه الصحى والنفسي سيئ جدًا تخلى عنه الجميع وأصبح وحيدًا غير قادر على رعايه نفسه.

وأشارت إلى أنه تم نقله بواسطة فريق الإنقاذ لتلقي الرعاية داخل الدار، وتقديم أوجه المساعدة له، لحين استقرار حالته الصحية والنفسية.

وأوضحت أنه فور وصوله للدار تم عمل فحص شامل له والتعامل معه من الأخصائيين والفريق الطبي بالمؤسسة.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحًا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

وأكد مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلًا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية، سواء للأيتام، أو المسنين، أو ذوي الإعاقة، أو المشردين، على الخط الساخن للوزارة 16439، أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.