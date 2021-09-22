الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المحامين»: مناقصة لإنشاء مركز طبى للنقابة بمدينة حدائق أكتوبر

رجائي عطية
رجائي عطية

أعلنت النقابة العامة للمحامين عن إجراء مناقصة بين شركات مقاولات القطاع العام والخاص، وذلك لإنشاء مركز طبى للنقابة بمدينة حدائق أكتوبر.

وقالت النقابة العامة في إعلانها: تسحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة الإسكان بمقر النقابة العامة نظير سداد مبلغ 5 آلاف جنيه فقط خمسة آلاف جنيه لاغير، على أن يرفق بالمظروف الفنى قيمة التأمين الابتدائى خمسون ألف جنيه لا غير ويستكمل التأمين النهائى 5% من قيمة العملية.

وأوضحت: تحدد موعد فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٨ بمقر النقابة العامة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

فيما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكل لجنة دائمة برئاسته، وعضوية أمين الصندوق، والأمين العام، والأمين العام المساعد، إلى جانب المدير المالي للنقابة، لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة قوائم المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية عن العام المنتهي في 31/12/ 2019  وما حواه من ملاحظات ومخالفات ، وتنفيذاً لملاحظات الجهاز  بصفة عامة وكذا الملاحظات المتعلقة باعادة وضع النظم واللوائح الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

وقرر نقيب المحامين تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بصفة عامة ، وكذا الملاحظات المتعلقة باعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

وتتولى اللجنة الإعداد للجمعية العمومية العادية لعرض كافة الميزانيات والتقارير واجبة العرض على الجمعية العمومية حتى نهاية العام المالي المنتهي في 31/12/2020 ، بعد انتهاء العطلة القضائية عملا بأحكام المادة 124 من قانون المحاماة.

نقابة المحامين نقيب المحامين الجهاز المركزى للمحاسبات الرعاية الصحية رجائي عطية

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