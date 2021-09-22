الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تسمح لـ 21 مواطنًا التجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

الداخلية
الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية رقم 1561 لسنة 2021، بالإذن لـ21 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا -«أولهـم خالد إبراهيم محمد عرفة - وآخرهم أحمد نعمان حسن محمد السعدني»، المدرجـة أسـماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ مـنهم، مـع عـدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

- شروط الحصول على الجنسية

- الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة، ويترتب عليها أن يصير عضوًا فى شعبها، ملتزمًا بالولاء لها، في مقابل التزامها بحمايته في الداخل والخارج.

- ويسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية.

- يشمل الإذن عند صدوره الأبناء القصر (حتى 18 عامًا)، ولا يشمل الأبناء غير القصر أو الزوجة، ولكن يجب أن يقدم كل منهم طلبًا منفصلًا خاصًا به.

- كما يسمح القانون المصري للمواطنين الذين يصدر لهم الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بالاستثناء من أداء الخدمة العسكرية بمصر.

كيفية حصول المواطن المصرى فى الخارج على موافقة السلطات المصرية على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

- يتقدم المواطن إلى القسم القنصلي ويقوم باستيفاء النموذج المعد لذلك (موجود أعلى الصفحة) بكل دقة ويرفق بها المستندات التالية:

- صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.

- صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).

- صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري ويجب أن يكون سارى الصلاحية.

- صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.

- صورة طبق الأصل للصفحات الأولى لجواز السفر الأجنبي (ويجب أن يكون ساري الصلاحية).

- صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية (إن وجدت).

- موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية (إذا كان الطلب خاصًا بالزوجة).

- 4 صور فوتوغرافية.

- يستغرق وصول رد وزارة الداخلية حوالي  6 أسابيع أو أكثر.

- تتولى القنصلية مراجعة المستندات المقدمة ثم إرسالها إلى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية، وعلى المواطن متابعة القسم القنصلي للحصول على رد المصلحة فور وروده.

السماح المصرية قرار وزارة الداخلية جنسيات أجنبية الجنسية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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