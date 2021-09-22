72 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قيرغيزستان

أعلنت السلطات الصحية في قيرغيزستان، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد إلى 177 ألفًا و941 حالة، وذلك بعد تسجيل 72 حالة في أخر 24 ساعة.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 100 حالات شفاء تام من الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 172 ألفًا و469 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جراء الفيروس التاجي إلى 2595 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن 698 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر 400 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز قبل يومين أن 760 ألفا و425 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 561 ألفا و324 حصلوا على الجرعة الثانية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.