الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب

استقبل القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الثلاثاء، وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يضم عماد خليل، ونادر مصطفى، ومي كرم جبر، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي، ونهى زكي أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطه أحمد، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية. 

وحضر اللقاء قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية والشيخ عصام واصف رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

ورحب رئيس الإنجيلية بوفد التنسيقية، مقدمًا عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الوقت الماضي من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقساوسة جدد في مختلف أنحاء الجمورية، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة الهيئة بوحداتها المختلفة ومشاركاتها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات. 

وأشاد أعضاء التنسيقية بنشاط الهيئة والطائفة الإنجيلية، وأكدوا اعتزازهم بدورهما في خدمة المجتمع.

الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب مجلس الشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

غياب الصفقات الجديدة.. تشكيل الأهلى الرسمى أمام طلائع الجيش

الاتحاد العام للمصريين في الخارج ينعى المشير طنطاوي

هنا عاش المشير.. «الدستور» تحاور جيران طنطاوى (فيديو)

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

المشير طنطاوى.. عاشق الزمالك وصانع نهضة الأندية العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

محطة تل أبيب

المزيد

الرجوب: الأسرى الستة جسدوا نموذجا للوحدة ولن نسمح للاحتلال الاستفراد بهم

أمين سر مركزية فتح: لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى

«الخارجية الفلسطينية» ترحب بالحراك السياسي والقانوني المتصاعد المناهض للاحتلال