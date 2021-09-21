الأمين العام للأمم المتحدة: العالم يواجه أكبر سلسلة أزمات في التاريخ

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، من أن مغبة التهديدات التي تواجه العالم حاليًا لم يواجهها من قبل، موضحًا أن العالم يواجه أكبر سلسلة من الأزمات في التاريخ.

وقال جوتيريش - في افتتاح جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما جاء في البث المباشر على الصفحة الرسمية للأمم المتحدة على فيسبوك: "نحن على حافة الهاوية، ونتحرك في الاتجاه الخاطئ، عالمنا لم يكن مهددًا بهذه الصورة من قبل أو مقسمًا بهذا الشكل".

وتابع: "نواجه أكبر سلسلة أزمات في التاريخ، جائحة كورونا أظهرت عدم المساواة بشكل صارخ بين مختلف الشعوب، لاسيما أزمة المناخ الكوكب التي تضرب الكوكب، كما تسببت الاضطرابات من أفغانستان إلى إثيوبيا إلى اليمن وغيرهم إلى تقويض السلام".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.