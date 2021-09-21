الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: مدارس مجتمعية بدور الرعاية لتعليم الأبناء خلال العام الدراسي

حازم الملاح
حازم الملاح

قال حازم الملاح، المنسق الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى، إن الوزارة استعدت للعام الدراسي الجديد فيما يخص الأبناء بمؤسسات أطفال بلا مأوى، وسط إجراءات احترازية مشددة مع استمرار الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأضاف الملاح فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة توفر كافة الإمكانيات اللازمة لاستكمال تعليم الأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعد دخولهم دور الرعاية مباشرة، موضحًا أن عدد الطلاب بدور الرعاية ما بين تعليم ومحو أمية يصل إلى 760 طالبًا وطالبة.

وأشار إلى أن الوزارة توفر مدرستين مجتمعتين أحدهما بمؤسسة البنات بالعجوزة والثانية بدور التربية بالجيزة، كما أنها توفر فصول مجتمعية فى مؤسسات الرعاية فى المنيا والشرقية والاسكندرية، فى ظل إجراءات احترازية من تعقيم وتطهير وغيره.

وأوضح المنسق الإعلامي للبرنامج، أن برنامج أطفال بلا مأوى يعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم،  لتوفير مدرسين مختصين لتعليم أبناء دور الرعاية فى المدارس الحكومية.

من جانبه، أكد محمود شعبان مسؤول الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة استعدت للعام الدراسي الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، موضحا أن أكثر من 85% من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى مراحل تعليمية مختلفة.

وأضاف شعبان فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة نجحت فى تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بمؤسسات الرعاية على وسائل الحماية والوقاية من العدوى سواء وقت الدراسة أو الامتحانات وغيرها، كما أنه تم توفير منشورات توعوية، وكتيب بروتوكول الصحة العامة والنظافة في ضوء عدوى فيروس كورونا.

وأكد مسؤول الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يوجد داخل كل دور رعاية كاشف حراري وأدوات للتعقيم وغرف للعزل فى حالة وجود اشتباه، مشيرا إلى أن الوضع داخل مؤسسات الرعاية مستقر تماما، أما بالنسبة للإجراءات الاحترازية فأصبحت تتم بشكل يومي ودوري.

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