الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير معاهد ثربانتس: مصر تمتلك فنونا رائدة ورائعة

لويس خابيير رويث
لويس خابيير رويث

أكد مدير معاهد ثربانتس بمصر “المركز الثقافي الإسباني” لويس خابيير رويث، أن مصر تمتلك فنونا رائدة تشمل المسرح والسينما التي تتحدث عن ثقافتها الثرية وأن "مصر تمتلك مسرحا رائعا".

وأضاف مدير معاهد ثربانتس بمصر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الفنون تلعب دورا مؤثرا وهاما في المجتمعات، فالمسرح والسينما وسيلة هامة جدا للتعبير عن المشاعر والقضايا.

وقال: "نتعاون مع جهات عديدة لتقديم الفنون والثقافة الإسبانية التي ارتبطت بالثقافة المصرية وهاجر أعلامها إلى مصر، وعاشوا بها وأثروا وتأثروا وحدث المزج بين الثقافتين".

وأضاف: مكانة مدينة الإسكندرية التي تعد مركزا فكريا وحضاريا رائدا عبر العصور التاريخية المختلفة، فقد جذبت الأندلسيين لكي يعيشوا ويستقروا بها ومنهم "أبي العباس المرسي" والكثير ممن أقاموا بها وذاع صيتهم.

وتابع: أننا نقدم العديد من الفعاليات الهامة والمميزة التي تشمل الثقافة والآداب والفنون، كما نقيم الندوات واللقاءات التي يتحدث فيها نخبة من المتخصصين والمفكرين.

ونوه إلى إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات الهامة التي يقيمها ثربانتس خلال الفترة المقبلة.

المركز الثقافي الإسباني مدير معاهد ثربانتس مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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