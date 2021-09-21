الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طبيب يجيب.. هل يمكن تطعيم الشخص خلال إصابته بفيروس كورونا؟

لقاح كورونا
لقاح كورونا

يراودنا العديد من الأسئلة الهامة التي تدور حول فيروس كورونا، وماذا عن اللقاح الخاص به، ومدى فعاليته، وأبرزها هل يمكن للشخص خلال إصابته بكورونا يتلقى اللقاح؟.

وقال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه “لا يجب على الأشخاص المصابين بكورونا، والذين ظهرت عليهم الأعراض تلقي اللقاح، ويجب انتظار التعافي بشكل تام، في مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة شهور”.

وأضاف لـ«الدستور»: “عندما يُصاب شخص ما بفيروس الكورونا، فإن استجابته المناعية تؤدي إلى إنتاج الأجسام المضادة التي يمكنها التعرف على الفيروس ومهاجمته، كما أن الخلايا التي تصنع هذه الأجسام المضادة قادرة على تذكر الفيروس ومهاجمته بعد تعافي الشخص من المرض، وتشير الأدلة الحالية إلى أن المناعة يمكن أن تستمر لمدة 90 يومًا بعد الشفاء”.

وأكد أنه لا بد من تطبيق هذه الإرشادات أيضًا على الأشخاص الذين أُصيبوا بكوفيد قبل الحصول على جرعتهم الثانية من اللقاح، فمن غير المحتمل أن يؤدي التطعيم أثناء المرض إلى تعزيز الاستجابة المناعية ضد العدوى، وإذا حدث لا تحتسب هذه الجرعة، ويُعاد التطعيم من جديد بعد 3 شهور.

 

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