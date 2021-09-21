الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة السيارات في التجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة سرقة سيارة ملاكى بمنطقة التجمع. 

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين حاولوا سرقة سيارة ملاكى بمنطقة التجمع، وأنهم وراء سرقة سيارتين بأسلوب كسر الزجاج والتوصيلات الكهربائية بدائرة القسم، وأرشدوا عن مكان إخفائهم لإحدى السيارات المسروقة داخل مخزن بمنطقة مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج تمهيدا لتفكيكها وبيعها قطع  ، كما أقروا بتفكيكهم السيارة الأخرى المسروقة وقاموا ببيعها لعدة محلات بمنطقة السلام.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط عاطلين أثناء محاولتهم سرقة إحدى السيارات بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأنهم وراء سرقة سيارتين وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة سيارات التجمع نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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