غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية فى السنطة بالغربية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بقيادة اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 6 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس المدينة، أن ذلك يأتى لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

فيما قال رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت عن غلق وتشميع نحو 9 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس المدينة أن ذلك يأتى لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، أصدر قراراً بتشکيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد أصدر قراراً بتشکيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

يذكر أن جميع المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية، أمس الاثنين، قد شنت عدة حملات مستمرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، في إطار الحرص على منع التكدسات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأهابت محافظة الغربية بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة وصحة الجميع.